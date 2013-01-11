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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:48 BJT

中国经济: 2012年GDP增速可达7.7%,超过年初预定目标--发改委副主任

路透北京1月11日 - 新华社援引国家发改委副主任张晓强的话称,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标.

新华社对外部周五在其新浪官方微博"中国独家报道"援引张晓强在一论坛的讲话称,2013年中国经济增速预计在7.5%左右,CPI涨幅预期在3.5%左右.

中国国家统计局定于下周五(1月18日)公布中国2012年经济增长率,以及12月工业、投资和零售销售等宏观数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,2012年四季度中国经济增速预计为7.8%.

今日稍早国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,2012年全年CPI同比上涨2.6%.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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