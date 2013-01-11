中国经济: 2012年GDP增速可达7.7%,超过年初预定目标--发改委副主任

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京1月11日 - 新华社援引国家发改委副主任张晓强的话称,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标.
新华社对外部周五在其新浪官方微博"中国独家报道"援引张晓强在一论坛的讲话称,2013年中国经济增速预计在7.5%左右,CPI涨幅预期在3.5%左右.
中国国家统计局定于下周五(1月18日)公布中国2012年经济增长率,以及12月工业、投资和零售销售等宏观数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,2012年四季度中国经济增速预计为7.8%.
今日稍早国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,2012年全年CPI同比上涨2.6%.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。