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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:52 BJT

修正-台湾央行: 共发行6,335亿台币存单,存单余额减少1亿

(更正发稿日期为1月"11日",非"14日")

路透台北1月11日 - 台湾央行周五公布,今日共发行6,335亿台币存单,若相较存单到期金额6,336亿,存单发行余额减少1亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 6,217 91天期 0.93 98 182天期 1.05 20

央行上日共发行345.05亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,814.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负280亿台币;累计超额准备为负1,061亿台币,加计前期1%的超额准备为418亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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