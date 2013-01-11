香港个股: 利丰称去年净利将按年下滑,因LF USA业务扭转较预期慢

路透香港1月11日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周五表示,2012年全年净利将按年下滑,因美国分支业务LF USA营利情况扭转较预期慢,导致核心经营溢利减少.

利丰在联交所发布公告指出,LF USA业务仍在进行重组,包括在美国分销的品牌数量减少而导致对毛利产生负面影响,核心经营溢利预期将按年下降40%.

这也是这家重量级蓝筹股少见的获利预警.

利丰同时表示,除了LF USA,集团其他业务表现符合预期,公司正专注为2013年业绩作出调整.

利丰周五收盘跌1.7%至13.88港元,过去一个月来升7.79%.

1906年成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球,主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target.(完)

浏览利丰其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)