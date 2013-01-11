香港个股: 利丰称去年净利将按年下滑,因LF USA业务扭转较预期慢

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港1月11日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周五表示,2012年全年净利将按年下滑,因美国分支业务LF USA营利情况扭转较预期慢,导致核心经营溢利减少.
利丰在联交所发布公告指出,LF USA业务仍在进行重组,包括在美国分销的品牌数量减少而导致对毛利产生负面影响,核心经营溢利预期将按年下降40%.
这也是这家重量级蓝筹股少见的获利预警.
利丰同时表示,除了LF USA,集团其他业务表现符合预期,公司正专注为2013年业绩作出调整.
利丰周五收盘跌1.7%至13.88港元,过去一个月来升7.79%.
1906年成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球,主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target.(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。