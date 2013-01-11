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市场报道 | 2013年 1月 12日 星期六 03:20 BJT

美国各类经济指标总览--2013/1/11

美国商务部周五公布,11月贸易逆差为487.3亿美元,扩大15.8%,高于预估的逆差413亿美元,扩大幅度为2012年
3月以来最大,逆差水准则为2012年4月以来最高. 
    
    美国劳工部公布,12进口物价较前月下滑0.1%,出口物价亦为下滑0.1%,均逊于市场预期. 
    
    美国财政部周五公布,12月预算赤字为2.6亿美元,为2007年12月录得盈余来的12月最低预算赤字.12月预算赤
字低于路透调查分析师预期的赤字225亿美元.2013年财政年度迄今财赤累计为2,923.7亿美元,2012财年同期为赤
字859.7亿美元. 
    
                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.8  (12月)                       7.8  (11月修正值)
 非农业就业岗位(万)               增加15.5  (12月)                  增加16.1  (11月修正值)
 平均时薪(%)                          +0.3  (12月)                      +0.3  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)               -0.3  (11月)                      +0.1  (10月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.1  (11月)                      +0.2  (10月)
 实质所得(%)                          +0.5  (11月)                      -0.5  (10月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               -0.8  (11月)                      -0.2  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.1  (11月)                      -0.2  (10月)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +3.1  (第三季终值)                +1.3  (第二季终值)
 GDP平减指数(%)                       +2.7  (第三季终值)                +1.5  (第二季终值)
 零售销售(%)                          +0.3  (11月)                      -0.3  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)            逆差487.3  (11月)                 逆差420.6  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                           1.1  (11月)                      -0.7  (10月修正值)
 产能利用率(%)                        78.4  (11月)                      77.7  (10月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 37.1  (1月5日当周)                36.7  (12月29日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                  赤字2.6  (12月)               赤字1,721.1  (11月)
 领先指标(%)                          -0.2  (11月)                      +0.3  (10月修正值)
 个人所得(%)                          +0.6  (11月)                      +0.1  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             -0.2  (11月)                      +0.1  (10月)
 消费者信贷(亿美元)              增加160.5  (11月)                 增加140.8  (10月修正值)
 企业库存(%)                          +0.4  (10月)                      +0.7  (9月)
 建筑支出(%)                          -0.3  (11月)                      +0.7  (10月修正值)
 消费者信心                           65.1  (12月)                      71.5  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                       86.1  (11月)                      88.8  (10月)
 建筑许可(万户)                         90  (11月修正值)                86.8  (10月)
 成屋销售(万户)                        504  (11月)                       476  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                       37.7  (11月)                      36.1  (10月修正值)
 工厂订单(%)                          持平  (11月)                      +0.8  (10月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                +0.7  (11月)                      +1.1  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             56.1  (12月)                      54.7  (11月)
 供应管理协会制造业指数               50.7  (12月)                      49.5  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                    +0.6  (11月)                      +0.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                          -0.1  (12月)                      -0.8  (11月修正值)
 出口物价(%)                          -0.1  (12月)                      -0.7  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                      -1.9  (第三季修正值)              -0.5  (第二季)
 非农业生产率(%)                      +2.9  (第三季修正值)              +1.9  (第二季)
 经常账(亿美元)                赤字1,075.1  (第三季)             赤字1,181.1  (第二季修正值)
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