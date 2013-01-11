中港个股: 中国神华子公司中标湖南页岩气区块,勘查费用逾8.7亿元

路透香港1月11日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周五称,其子公司中标湖南保靖页岩气区块,计划投入勘查费用逾8.7亿元人民币.

神华在联交所一份声明中称,根据中国国土资源部的通知,神华的全资子公司神华地质勘查在国土资源部2012年页岩气探矿权出让招标项目中,中标该招标项目中的湖南保靖页岩气区块,面积1,189平方公里,探矿权的有效期为3年,计划的勘查总投入为8.7447亿元.

神华表示,"参与页岩气的勘查和开发,是本公司拓宽能源领域、完善综合能源一体化商业模式和应对能源格局变化的战略举措之一."

"页岩气勘查开发项目在我国尚处于起步阶段,保靖区块页岩气的勘查成果及开发前景尚存在较大的不确定性."公司并称.

神华以及地勘公司此轮页岩气投标中,共参与了4块投标,其中有3块入围,分别为湖南保靖、湖北鹤峰和重庆黔江.

神华同时公布,旗下新疆神华五彩湾热电厂新建工程项目获得国家发改委的核准批覆,将建设两台350兆瓦国产超临界燃煤供热发电机组,项目动态总投资额约32.8亿元,电厂投产后每年需燃煤约1.9百万吨.

神华H股今天收跌3.76%,报33.25港元;其A股跌2.17%,报24.34元人民币.(完)

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