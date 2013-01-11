台湾汇市: 台币收创逾16个月高位,亚币齐涨激励

* 外资汇入推升台币 * 本周升幅0.3%,落后韩元涨幅 * 下周或有机会试探28.800水位 路透台北1月11日 - 台币兑美元 周五收高4.9分,续创逾16个月高位.国际经济温 和回升重新成为外汇市场议题,外资方向一致做多亚币,台币今日同受外资追高,加以部份出口 商亦加入抛汇行列,尽管央行及进口商进场缓和台币升势,市场预料下周台币趋升方向不变,但 速度不会太快. 展望下周,汇银人士指出,这波以中国题材带动的亚币升值虽在气氛上感觉偏多,但各国央 行的盘中干预也未曾松手,且各币别都来到波段高位,多头追价已显得谨慎,因而在升值速度上 或将配合台湾央行的调控,下周28.900上下交易或成主轴,28.800附近或将遇阻力. 今日两个主要外汇经纪公司合计交易量逾12亿美元,量能较上日明显放大,但交易员认为与 过去台币处于升值循环的成交量相较仍稍嫌不足. "人民币、台币感觉上农历年前都是强,但就是看央行的主观意愿."一外资银行交易员说. 台币本周累计升值8.6分,约当0.3%;同期间,邻近的韩元 升值0.84%,在岸人民 币 走高0.23%,离岸人民币 升约0.45%. 台币盘中高位28.930同为逾16个月高位,前高落在2011年9月1日报28.910;收盘价29.039 往前高位来到2011年9月2日报29.025. 市场人士指出,今日央行在28.930水位积极防守,限制台币升幅,且除自行买入美元外,也 有油款及寿险的美元买需襄助缓和台币升幅.他们预料如果下周周边亚币升幅不止,欧元EUR= 站上1.33元等此前屡次测试回落的价位,将为台币提供一定支撑. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期在经过数日的换汇点折 价扩大后,今日市场趋向谨慎,不再一味追价,一个月期折价反较上日出现微幅收歛,交易员认 为后续走势还要观察其他亚币方向. 台股加权指数 周五微幅收升0.10%,报7,819.15点;外资及陆资今日在台股买超30. 66亿台币,连续第二日买超. 新兴汇市方面,多数新兴亚币周五走高,因有更多迹象表明全球经济复苏且资金持续涌入 亚洲,菲律宾披索兑美元 触及近五年高位,并有望录得周涨幅. 下周重要事件及数据包括周一美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将出席亚洲金融论坛 前的讨论小组会议;周二欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议、美国公布生产者物 价指数(PPI);周三美国公布12月消费者物价指数(CPI);周四美国12月房屋开工和建筑许可;周 五中国政府举行国民经济运行发布会,公布固定资产投资等数据. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.039 29.088 28.930-29.090 29.090 9.08 6.63 元太外汇经纪公司 28.951 28.985 28.930-28.968 28.960 4.28 3.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.315/-0.290 -0.330/-0.290 (完)