表格: 美国11月贸易逆差扩大至487.3亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日 - 美国商务部周五公布:
* 美国11月贸易逆差为487.3亿美元(预估为逆差413.0亿美元)
* 美国11月对华贸易逆差为290亿美元,10月为逆差295亿美元
* 美国11月商品贸易逆差为657.1亿美元,服务贸易为顺差为169.8亿美元
* 美国11月贸易赤字扩大15.8%,为2012年3月以来最大增幅,赤字水准则为2012年4月以来最高
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月
贸易收支 -48.73 -42.06 -501.07 -48.84 -508.14
出口 182.55 180.81 2,011.57 176.71 1,925.61
进口 231.28 222.87 2,512.64 225.55 2,433.75
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
11月 10月 2012年11月/2011年11月
出口 1.0 -3.5 3.3
进口 3.8 -2.1 2.5
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月
商品 -65.71 -59.09 -678.73 -63.29 -672.98
服务 16.98 17.03 177.66 14.46 164.84
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月
商品 129.31 127.67 1,433.01 126.39 1,369.54
服务 53.25 53.14 578.55 50.33 556.07
进口
11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月
商品 195.01 186.77 2,111.75 189.68 2,042.52
服务 36.27 36.11 400.89 35.87 391.23 (完)
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。