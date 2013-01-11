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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 21:54 BJT

表格: 美国11月贸易逆差扩大至487.3亿美元

路透1月11日 - 美国商务部周五公布:

* 美国11月贸易逆差为487.3亿美元(预估为逆差413.0亿美元)

* 美国11月对华贸易逆差为290亿美元,10月为逆差295亿美元

* 美国11月商品贸易逆差为657.1亿美元,服务贸易为顺差为169.8亿美元

* 美国11月贸易赤字扩大15.8%,为2012年3月以来最大增幅,赤字水准则为2012年4月以来最高

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月

贸易收支 -48.73 -42.06 -501.07 -48.84 -508.14

出口 182.55 180.81 2,011.57 176.71 1,925.61

进口 231.28 222.87 2,512.64 225.55 2,433.75

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

11月 10月 2012年11月/2011年11月

出口 1.0 -3.5 3.3

进口 3.8 -2.1 2.5

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月

商品 -65.71 -59.09 -678.73 -63.29 -672.98

服务 16.98 17.03 177.66 14.46 164.84

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月

商品 129.31 127.67 1,433.01 126.39 1,369.54

服务 53.25 53.14 578.55 50.33 556.07

进口

11月 10月 2012年1-11月 2011年11月 2011年1-11月

商品 195.01 186.77 2,111.75 189.68 2,042.52

服务 36.27 36.11 400.89 35.87 391.23 (完)

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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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