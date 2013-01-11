中国债市: 略高CPI推利率债收益率小涨,然宽资金及配置需求支撑稳局

路透上海1月11日 - 在中国12月略高的居民消费价格指数(CPI)公布后,银行间债市周五利率债收益率一度上行.不过因宽资金格局仍在,加之年初机构配置需求未减,现券收益率随后有所回落并趋稳.

交易员并称,总的来说,今日多数中长端收益率止升趋稳后仍较上日小涨,但部分短端品种在缩减涨幅后,甚至出现下跌,显示宽资金情况下,短期品种仍受青睐.

中国部分地区气温创近七年来最低,将12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.

利率债"早上收益率涨了,CPI的效应嘛,后来又有0.5-1个基点(bp)的回落."上海一银行交易员指出.

该交易员指出,对中短期利率债而言,在资金面等有利因素支撑下,近期有望维持震荡行情,上涨和下跌的幅度或都不会太大.

另外,也有交易员指出,股市今日走势亦较疲弱,或一定程度上也助增债市信心.

剩余期限约0.77年的固息国债120019券最新收益率成交 在2.7599%,上日尾盘报在2.7800%.剩余期限约9.62年的固息国债120015券最新成交 在3.5890%,上日尾盘为3.5632%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

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今日 2.0835 2.7437