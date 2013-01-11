中国债市: 略高CPI推利率债收益率小涨,然宽资金及配置需求支撑稳局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月11日 - 在中国12月略高的居民消费价格指数(CPI)公布后,银行间债市周五利率债收益率一度上行.不过因宽资金格局仍在,加之年初机构配置需求未减,现券收益率随后有所回落并趋稳.
交易员并称,总的来说,今日多数中长端收益率止升趋稳后仍较上日小涨,但部分短端品种在缩减涨幅后,甚至出现下跌,显示宽资金情况下,短期品种仍受青睐.
中国部分地区气温创近七年来最低,将12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.
利率债"早上收益率涨了,CPI的效应嘛,后来又有0.5-1个基点(bp)的回落."上海一银行交易员指出.
该交易员指出,对中短期利率债而言,在资金面等有利因素支撑下,近期有望维持震荡行情,上涨和下跌的幅度或都不会太大.
另外,也有交易员指出,股市今日走势亦较疲弱,或一定程度上也助增债市信心.
剩余期限约0.77年的固息国债120019券最新收益率成交 在2.7599%,上日尾盘报在2.7800%.剩余期限约9.62年的固息国债120015券最新成交 在3.5890%,上日尾盘为3.5632%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0835 2.7437
上日 2.0832 2.9216 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9070/2.8420 国债参考率报价 2.8500/2.7950 金融债参考率报价 3.3860/3.3170 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 徐永/李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。