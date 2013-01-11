《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增107.25亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增107.25亿台 币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,814.5亿台币.上周存单发行量净减 118.35亿台币. 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1月7日(一) 3,196.4 3,129.4 -67 1月8日(二) 61.6 239.1 +177.5 1月9日(三) 1,419 1,415.5 -3.5 1月10日(四) 343.8 345.05 +1.25 1月11日(五) 6,336 6,335 -1 总 计 11,356.8 11,464.05 +107.25 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿 ) 1月7日(一) 101 26 1月8日(二) 47.1 16 1月9日(三) 46 27 1月10日(四) 93 22 1月11日(五) 98 20 总 计 385.1 111 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。