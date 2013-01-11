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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 17:06 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增107.25亿台币

路透台北1月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增107.25亿台
币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,814.5亿台币.上周存单发行量净减
118.35亿台币.

       日  期      到期量(亿)      发行量(亿)  增加/减少(亿)
   1月7日(一)         3,196.4         3,129.4            -67
   1月8日(二)            61.6           239.1         +177.5
   1月9日(三)           1,419         1,415.5           -3.5
  1月10日(四)           343.8          345.05          +1.25
  1月11日(五)           6,336           6,335             -1
       总  计        11,356.8       11,464.05        +107.25
 
             中长天期存单发行量                  
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                                )
   1月7日(一)               101                26
   1月8日(二)              47.1                16
   1月9日(三)                46                27
  1月10日(四)                93                22
  1月11日(五)                98                20
       总  计             385.1               111
 (完)

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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