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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月11日

路透1月11日--- - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种         最新库存         变动
   铜           330,450       +3,875
   锡            12,700         持平
   铅           303,075       -1,575
   锌         1,215,650         +375
   铝         5,180,475      -11,425
   镍           144,246          -96
 铝合金          87,740         持平
 NASAAC         147,100          -40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据    库存分布        品种   库存数据    库存分布
 铜     <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-     铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 铝     <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-     锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 锌     <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-   铝合  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-
        S>          GRD>               金          S>            GRD>
 镍     <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-  NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 
 (编译: 孙茉莉; 审校: 田建华)
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