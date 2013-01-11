表格: LME金属库存最新变化--1月11日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日--- - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 330,450 +3,875 锡 12,700 持平 铅 303,075 -1,575 锌 1,215,650 +375 铝 5,180,475 -11,425 镍 144,246 -96 铝合金 87,740 持平 NASAAC 147,100 -40 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC- 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC- S> GRD> S> GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC- 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC- S> GRD> S> GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC- 铝合 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC- S> GRD> 金 S> GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC- NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC- S> GRD> S> GRD> (编译: 孙茉莉; 审校: 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。