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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 22:08 BJT

重发-表格: 美国12月进口物价较前月降0.1%

(重发以跟上红条)

路透1月11日 - 美国劳工部周五公布:

* 美国12月进口物价较前月下降0.1%(预估为上升0.1%)

* 美国12月出口物价较前月下滑0.1%(路透预估为持平)

12月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

12月　 11月 前值 12年12月/11年12月

进口物价 -0.1 -0.8 -0.9 -1.5

出口物价 -0.1 -0.7 -0.7 1.1 (完)

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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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