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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 21:47 BJT

表格: 加拿大11月贸易逆差扩大至19.6亿加元,10月修正为逆差5.52亿

路透1月11日 - 加拿大统计局周五公布,加拿大11月贸易逆差为19.6亿加元,赤字高于市场预期,10月修正为逆差5.52亿加元,前值为逆差1.7亿加元.

加拿大11月进口增长2.7%至394.7亿加元,出口则减少0.9%至375.1亿加元.加拿大对美国贸易顺差升至33.4亿加元,高于10月的26.9亿加元,因出口增幅大于进口.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)

贸易收支 -1.961 -0.552 -- -0.169

出口 37.512 37.867 -0.9 38.114

进口 39.473 38.420 +2.7 38.282

路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易逆差6.00亿加元.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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