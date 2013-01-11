《中国企业债发行日程表》--1月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 安顺国资 8 7 6.98% AA 1/10-1/14 齐鲁证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ======================================================================================== 滁州同创建投 8 7 7.05% AA 1/9-1/15 国金证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 南通港闸区 12 7 7.15% AA- 1/9-1/15 东北证券 国有资产经营总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/南通国资控股提供担保) ======================================================================================== 云南公路 20 6 *6.05% AA+ 1/11-1/15 海通证券 开发投资 (第3年末附投资者选择权) 西南证券 ======================================================================================== 河南盛润 11 6 前3年7.39% AA 1/10-1/16 国海证券 控股集团 (第3年末附投资者选择权/以控股子公司房屋所有权等提供担保) ======================================================================================== 盘锦石油高新 15 7 6.95% AA 1/10-1/16 国泰君安证券 产业园开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ======================================================================================== 成都城投 20 7 *6.18% AA+ 1/14-1/16 中信建投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 泉州城投 17 7 6.48% AA+ 1/11-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫 ======================================================================================== 太仓城投 16 7 6.75% AA 1/11-1/17 东吴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 中信建投 ======================================================================================= 湖南湘投 5 7 7.10% AA 1/11-1/17 德邦证券 金天科技集团 (第5年末附投资者选择权/湖南湘投控股集团提供担保) 南京证券 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 徐永)