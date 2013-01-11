重发-背景资料: 中国RQFII投资额度获批概况

(重发以调整格式) 路透1月11日 - 据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止去年12月底,中国已批准人民 币合格境外机构投资者(RQFII)增至24家,获批额度共计670亿元人民币. 12月,南方东英资产管理公司增加50亿元额度、华夏基金(香港)有限公司和易方达资产 管理(香港)公司分别增加58亿元额度. 工银瑞信,上投摩根和广发基金三家基金公司的香港子公司12月分别新获批8亿元的RQFI I额度. 2011年12月,中国证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21 家机构获得核准.2012年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度,12月又再次增加2,000 亿元额度,使RQFII总额度增至2,700亿元. 以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模: 序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿元) 1 南方东英资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 2012.07.27 50.00 2012.09.07 20.00 2012.10.30 30.00 *2012.12.03 50.00 小计 161.00 2 嘉实国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 2012.08.29 20.00 2012.10.30 30.00 小计 61.00 3 华夏基金(香港)有限公司 2011.12.30 12.00 2012.05.28 50.00 2012.10.30 30.00 *2012.12.05 50.00 *2012.12.26 8.00 小计 150.00 4 大成国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 5 汇添富资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 6 博时基金(国际)有限公司 2011.12.30 11.00 7 海富通资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 8 华安资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 9 易方达资产管理(香港)公司 2012.01.02 11.00 2012.07.27 20.00 2012.08.29 30.00 *2012.12.14 50.00 *2012.12.26 8.00 小计 119.00 10 工银瑞信资产管理(国际)公司 *2012.12.27 8.00 11 上投摩根资产管理(香港)公司 *2012.12.26 8.00 12 广发国际资产管理公司 *2012.12.27 8.00 基金系 合计 570.00 -------------------------------------------------------------- 13 申银万国(香港)有限公司 2011.12.30 9.00 14 安信国际金融控股有限公司 2011.12.30 9.00 15 中国国际金融(香港)有限公司 2012.01.02 9.00 16 国信证券(香港)金融控股公司 2012.01.02 9.00 17 光大证券金融控股有限公司 2012.01.02 9.00 18 华泰金融控股(香港)有限公司 2012.01.02 5.00 19 国泰君安金融控股有限公司 2012.01.02 9.00 20 海通国际控股有限公司 2012.01.02 9.00 21 广发控股(香港)有限公司 2012.01.02 9.00 22 招商证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 23 中信证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 24 国元证券(香港)有限公司 2012.01.02 5.00 证券系 合计 100.00 ============================================================== 总计 670.00 注:以上数据来自外管局网站,详情请点选(www.safe.gov.cn) * 为新增数据. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)