重温稿-台湾货币市场: 外商银一周拆出低见0.388%,短率仍有下滑隐忧

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
* 外商银行一周拆出低见0.388%
* 央行的存单安排没有变化
* 下周短票利率采差别化报价
记者 高洁如
路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周五仍在低位.市场资金仍然相当充沛,在刺激需求之下,外商银行普遍提供一周0.388%的拆出利率,短率仍有走跌压力.
在资金泛滥之下,部分银行交易人士猜测央行或许会开出14天期存单,以利银行的资金配置.但一位央行不愿具名的官员指出,39天期存单开至18日为止,之后恢复30天期存单开放申购,这样的安排未有变化.
金融相关人士分析,因应农历年关前后的资金需求约是4,000亿台币,若是观察2月1日至8日的存单总到期金额高达1.5兆(万亿)台币以上,以目前的情况来看,恐怕到期量会比需求量高很多,因此年关之前央行应没有再额外安排资金落点的需要.
资金调度人士也表示,资金充裕之下,目前外商银行普遍提供一周0.388%的利率拆借,而目前短票利率也还在下跌趋势当中,下周短率尤其是短票的利率可能还有走跌空间.
"外商一周0.388%的利率很好找,"一位大型民营银行资调度人士表示.
另一位票券商交易人士表示,在银行对短票的需求仍大之下,下周对银行的短票利率将采行年前、年后差别报价,估计农历年前到期的短票利率下滑的幅度,将会明显大于年后的短票.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.42%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,同上日.
**短票利率持平**
短票市场方面,票券商指出,今日票量虽是本周最大的一日,不过整体而言,比起去年12月月底时的短票发行量还是小巫见大巫.
"今年和往年不一样,虽然是农历年之前,但每天的短票还是不够卖,没办法满足银行的需求,"一位大型票券商交易员表示.
周五的短票利率在0.73-0.74%,较上日的0.74%区间低位走滑.
台湾央行今日共发行6,335亿台币存单,若相较存单到期金额6,336亿,存单发行余额减少1亿..
下周台湾央行存单到期金额1兆(万亿)3,195.75亿台币,分别为周一5,138亿,周二71亿,周三3,939.6亿,周四230.5亿以及周五3,816.65亿台币.
拆款中心资料 显示,周五超额准备为负233亿台币;至周日累计超额准备为负1,760亿台币,加计前期1%的超额准备为负281亿台币.
**公债RP利率在区间低位**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳区间低位.钱多券少状况不变,投信在公司债处于缺货状态下,也愿意承作公债.不过券商碍于客户关系的维系,成交利率并未明显跌破区间下缘.
证券商交易员表示,今天来要券的客户仍然很多,以投信业者为主.由于预期农历年后利率可能向下,有的客户希望落点安排在年后,甚至延后到3月.
"我们希望(利率)向下,不过客户有点抗拒."一券商资金调度人士说.
另一大型银行交易员则称,在资金泛滥的状况下,公司债券源已相当稀有,因此有的承作利率下滑至0.79%,公债方面,也有部分低见至0.68%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.
展望下周,券商表示,紧缩因素有周二400亿台币的五年公债102/2 交割,周四则有华航 109亿台币公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯/张喜良)
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有