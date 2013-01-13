重温稿-台湾货币市场: 外商银一周拆出低见0.388%,短率仍有下滑隐忧

* 外商银行一周拆出低见0.388%

* 央行的存单安排没有变化

* 下周短票利率采差别化报价

记者 高洁如

路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周五仍在低位.市场资金仍然相当充沛,在刺激需求之下,外商银行普遍提供一周0.388%的拆出利率,短率仍有走跌压力.

在资金泛滥之下,部分银行交易人士猜测央行或许会开出14天期存单,以利银行的资金配置.但一位央行不愿具名的官员指出,39天期存单开至18日为止,之后恢复30天期存单开放申购,这样的安排未有变化.

金融相关人士分析,因应农历年关前后的资金需求约是4,000亿台币,若是观察2月1日至8日的存单总到期金额高达1.5兆(万亿)台币以上,以目前的情况来看,恐怕到期量会比需求量高很多,因此年关之前央行应没有再额外安排资金落点的需要.

资金调度人士也表示,资金充裕之下,目前外商银行普遍提供一周0.388%的利率拆借,而目前短票利率也还在下跌趋势当中,下周短率尤其是短票的利率可能还有走跌空间.

"外商一周0.388%的利率很好找,"一位大型民营银行资调度人士表示.

另一位票券商交易人士表示,在银行对短票的需求仍大之下,下周对银行的短票利率将采行年前、年后差别报价,估计农历年前到期的短票利率下滑的幅度,将会明显大于年后的短票.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,同上日.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,今日票量虽是本周最大的一日,不过整体而言,比起去年12月月底时的短票发行量还是小巫见大巫.

"今年和往年不一样,虽然是农历年之前,但每天的短票还是不够卖,没办法满足银行的需求,"一位大型票券商交易员表示.

周五的短票利率在0.73-0.74%,较上日的0.74%区间低位走滑.

台湾央行今日共发行6,335亿台币存单,若相较存单到期金额6,336亿,存单发行余额减少1亿..

下周台湾央行存单到期金额1兆(万亿)3,195.75亿台币,分别为周一5,138亿,周二71亿,周三3,939.6亿,周四230.5亿以及周五3,816.65亿台币.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负233亿台币;至周日累计超额准备为负1,760亿台币,加计前期1%的超额准备为负281亿台币.

**公债RP利率在区间低位**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳区间低位.钱多券少状况不变,投信在公司债处于缺货状态下,也愿意承作公债.不过券商碍于客户关系的维系,成交利率并未明显跌破区间下缘.

证券商交易员表示,今天来要券的客户仍然很多,以投信业者为主.由于预期农历年后利率可能向下,有的客户希望落点安排在年后,甚至延后到3月.

"我们希望(利率)向下,不过客户有点抗拒."一券商资金调度人士说.

另一大型银行交易员则称,在资金泛滥的状况下,公司债券源已相当稀有,因此有的承作利率下滑至0.79%,公债方面,也有部分低见至0.68%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.