路透基点: 11家银行签署协议为宏全国际提供36亿台币五年期贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称11家银行已经签署协议,为宏全国际提供36亿台币(约合1.24亿美元)五年期融资.
台湾土地银行为牵头行兼簿记行,承贷6亿台币.
第一银行承贷4亿台币,获得薄记行头衔.其他担当薄记行的银行还包括台湾银行、彰化银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行、台湾合作金库银行以及元大银行,各承贷3.4亿台币.
华南银行和瑞穗实业银行各自承贷2亿台币,担当联合主办行,玉山银行提供1.6亿台币贷款,亦为联合主办行.
一如之前报导,该次贷款分为三个部分,A部分为6亿台币定期贷款,用于资本开支;B部分15亿台币定期贷款用于海外市场投资;C部分为15亿台币循环信贷,用于再融资和营运资本.A部分以工厂和机器作为担保.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。