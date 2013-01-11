路透基点: 11家银行签署协议为宏全国际提供36亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称11家银行已经签署协议,为宏全国际提供36亿台币(约合1.24亿美元)五年期融资.

台湾土地银行为牵头行兼簿记行,承贷6亿台币.

第一银行承贷4亿台币,获得薄记行头衔.其他担当薄记行的银行还包括台湾银行、彰化银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行、台湾合作金库银行以及元大银行,各承贷3.4亿台币.

华南银行和瑞穗实业银行各自承贷2亿台币,担当联合主办行,玉山银行提供1.6亿台币贷款,亦为联合主办行.

一如之前报导,该次贷款分为三个部分,A部分为6亿台币定期贷款,用于资本开支;B部分15亿台币定期贷款用于海外市场投资;C部分为15亿台币循环信贷,用于再融资和营运资本.A部分以工厂和机器作为担保.(完)