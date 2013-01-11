香港个股: 保利协鑫料去年由盈转亏,受累于光伏产品价格大跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 周五称,预计2012年度将由盈转亏,并将录得重大净亏损,主要受累于光伏产品价格大跌.
保利协鑫在联交所一份声明中称,受美国向中国光伏产品征收双反税、欧债危机影响光伏电站融资等不利因素,光伏市场发展步伐因而放缓及行业出现产能过剩,加之海外企业向中国恶性低价倾销多晶硅,导致光伏产品价格在2012年大幅下跌,下跌幅度于2012年下半年尤其严重.
"集团将对无形资产、存货、应收款和生产设备等进行减值及拨备."公告并称.
该公司于2011年度录得净利为42.7亿港元,2012年上半年则录得净亏损3.3亿港元.
不过保利协鑫同时指出,继2012年光伏产品在价格上的激烈恶性竞争低效产能退出,产品价格于12月已趋平稳且有见底之先兆.
该股今天收升1.92%,报2.12港元;过去一个月累计涨54%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。