香港个股: 保利协鑫料去年由盈转亏,受累于光伏产品价格大跌

路透香港1月11日 - 中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 周五称,预计2012年度将由盈转亏,并将录得重大净亏损,主要受累于光伏产品价格大跌.

保利协鑫在联交所一份声明中称,受美国向中国光伏产品征收双反税、欧债危机影响光伏电站融资等不利因素,光伏市场发展步伐因而放缓及行业出现产能过剩,加之海外企业向中国恶性低价倾销多晶硅,导致光伏产品价格在2012年大幅下跌,下跌幅度于2012年下半年尤其严重.

"集团将对无形资产、存货、应收款和生产设备等进行减值及拨备."公告并称.

该公司于2011年度录得净利为42.7亿港元,2012年上半年则录得净亏损3.3亿港元.

不过保利协鑫同时指出,继2012年光伏产品在价格上的激烈恶性竞争低效产能退出,产品价格于12月已趋平稳且有见底之先兆.

该股今天收升1.92%,报2.12港元;过去一个月累计涨54%.(完)

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