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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 18:49 BJT

欧元债市: 意大利三年期公债标售收益率创下2010年3月来最低

路透米兰1月11日 - 意大利周五标售三年期公债标售,收益率(殖利率)跌落2%,创下2010年3月来最低,因寻求较高收益率的投资人需求强劲.

投资人共买进35亿欧元、2015年12月到期的三年期BTP债券,收益率为1.85%.

一个月前标售同样券种的收益率为2.5%.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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