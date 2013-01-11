香港个股: 百丽国际称去年四季度国内鞋类业务同店销售增长3%

路透香港1月11日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周五称,2012年第四季度于中国国内零售店铺数目净增889间,同期鞋类业务同店销售增长3%.

该公司在联交所一份声明中称,截至去年底止其在中国国内(不包括香港、澳门或台湾)共设17,564间零售店铺,其中12,090间为鞋类店铺,5,474间为运动服饰店铺.

去年第四季度,其鞋类业务的同店销售增长为3%,运动服饰业务的同店销售增长为10%.

百丽国际的高管此前称,由于行业仍会持续推动促销以清库存,预计2012年下半年毛利率仍有轻微压力,并寄望下半年同店销售增长在中单位至高单位数.

该股今天收升0.71%,报16.92港元;过去一个月累计涨逾2%.(完)

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