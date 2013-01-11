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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 20:33 BJT

美股盘前: 百思买股价上涨2.8%,此前公布假日期间营收

路透纽约1月11日 - 百思买(Best Buy Co Inc) 周五盘前股价上涨2.8%至12.55美元,此前该公司公布假日销售成绩.(完)
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