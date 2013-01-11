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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 21:09 BJT

美股盘前: 富国银行股价由升转跌,此前公布第四季财报

路透纽约1月11日 - 富国银行 股价由原本的上涨转为下跌1.2%至34.99美元,此前公布第四季财报.(完)
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