美国数据:美国12月预算赤字为2.6亿美元,为2007年来最低12月赤字--财政部

路透华盛顿1月11日 - 美国财政部周五公布,12月预算赤字为2.6亿美元,为2007年12月录得盈余来的12月最低预算赤字. 12月预算赤字低于路透调查分析师预期的赤字225亿美元. 根据财政部提供的数据,12月支出和收入大致相同. 2013年财政年度迄今财赤累计为2,923.7亿美元,2012财年同期为赤字859.7亿美元.(完)