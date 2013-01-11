USDA月报:1月11日全球农作物主要信息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透华盛顿1月11日 - 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2012/13 2011/12
1月 12月 1月 小麦(百万吨) 澳洲产量 22.00 22.00 29.92 澳洲出口 16.50 17.00 24.69 阿根廷产量 11.00 11.50 15.50 阿根廷出口 5.00 5.50 12.90 欧盟产量 131.73 131.73 137.23 欧盟出口 18.00 18.00 16.57 加拿大产量 27.20 27.20 25.29 加拿大出口 18.50 19.00 17.35 中国产量 120.60 120.60 117.40 中国进口 3.00 3.00 2.93 大豆(百万吨) 巴西产量 82.50 81.00 66.50 巴西出口 38.40 37.40 36.32 巴西进口 0.25 0.25 0.13 阿根廷产量 54.00 55.00 40.10 阿根廷出口 11.00 12.00 7.37 中国进口 63.00 63.00 59.23 豆油(百万吨) 中国进口 1.50 1.40 1.50 玉米(百万吨) 阿根廷产量 28.00 27.50 21.00 阿根廷出口 19.50 18.50 17.50 南非产量 13.50 13.50 12.42 南非出口 2.50 2.50 2.00 中国产量 208.00 208.00 192.78 中国出口 0.20 0.20 0.09 中国进口 2.00 2.00 5.23 棉花(百万包) 中国产量 33.50 31.50 33.10 中国年末库存 40.61 37.61 30.18 中国出口 0.08 0.08 0.06 中国进口 12.50 11.50 24.53 印度产量 25.50 25.50 27.50 (完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。