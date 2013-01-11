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货币新闻 | 2013年 1月 12日 星期六 01:29 BJT

USDA月报:1月11日美国棉花主要信息

路透1月11日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).

2010/11 2011/12 2012/13

实际值 预估值 12月预估 1月预估 种植面积(百万英亩) 10.97 14.74 12.36 12.32 收割面积(百万英亩) 10.70 9.46 10.44 9.43 单产/英亩 812 790 793 866 产量 18.10 15.57 17.26 17.01 出口 14.38 11.71 11.80 12.20 年末库存 2.60 3.35 5.40 4.80(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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