更新版-纽约汇市:欧元/美元大涨至去年4月来最高,欧洲央行总裁德拉吉讲话继续发酵

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3341 1.3343 -0.01 +1.11 1.3194 美元/日圆 89.17 89.17 +0.00 +2.80 86.74 欧元/日圆 118.96 119.00 -0.03 +3.93 114.46 美元/瑞郎 0.9133 0.9133 +0.00 -0.24 0.9155 英镑/美元 1.6130 1.6130 +0.00 -0.74 1.6251 美元/加元 0.9841 0.9846 -0.05 -0.81 0.9921 澳元/美元 1.0532 1.0532 +0.00 +1.34 1.0393 新西兰元/美 0.8362 0.8362 +0.00 +0.95 0.8283 元 澳元/日圆 93.910 93.990 -0.09 +4.19 90.130 新西兰元/日 74.560 74.610 -0.07 -47.05 140.820 圆 英镑/日圆 143.83 143.82 +0.01 +2.14 140.82 澳元/新西兰 1.2591 1.2586 +0.04 +0.41 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅 亦以此为基准计算. (完)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48