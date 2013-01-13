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亚洲 | 2013年 1月 13日 星期日 11:44 BJT

更新版-纽约汇市:欧元/美元大涨至去年4月来最高,欧洲央行总裁德拉吉讲话继续发酵

纽约      当日     今年来    2012年
                            最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                        
 欧元/美元                    1.3341    1.3343     -0.01     +1.11    1.3194
 美元/日圆                     89.17     89.17     +0.00     +2.80     86.74
 欧元/日圆                    118.96    119.00     -0.03     +3.93    114.46
 美元/瑞郎                    0.9133    0.9133     +0.00     -0.24    0.9155
 英镑/美元                    1.6130    1.6130     +0.00     -0.74    1.6251
 美元/加元                    0.9841    0.9846     -0.05     -0.81    0.9921
 澳元/美元                    1.0532    1.0532     +0.00     +1.34    1.0393
 新西兰元/美                  0.8362    0.8362     +0.00     +0.95    0.8283
 元                                                                 
 澳元/日圆                    93.910    93.990     -0.09     +4.19    90.130
 新西兰元/日                  74.560    74.610     -0.07    -47.05   140.820
 圆                                                                 
 英镑/日圆                    143.83    143.82     +0.01     +2.14    140.82
 澳元/新西兰                  1.2591    1.2586     +0.04     +0.41    1.2540
 元                                                                 
                                                                            
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
 亦以此为基准计算.
 (完)

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