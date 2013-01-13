《美债一周展望》 公债在震荡交投中上涨,市场静待贝南克周一演说

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 美联储买入55.6亿美元于2017-2018年到期公债

* 美国调整举债上限的讨论开始成为市场焦点,将可能提振公债

* 关注周一美联储主席贝南克发表的演说

路透纽约1月11日 - 美国公债价格周五在震荡交投中上涨,投资人权衡经济不断改善和美国即将讨论举债上限这两项因素,努力寻找新的公债交投区间.

公债收益率(殖利率)大致持稳,上周公债收益率跳升,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)内部对资产购买计划的疑虑不断增加.

"今日公债走势相当反复,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说,"我认为市场会守住目前水平,预期公债价格整体不会大幅下跌.我认为在一段时间仍是区间交投."

Lederer说,未来几天指标10年期公债收益率可能在大约1.75-1.97%区间交投,一旦升至2%以上,暗示公债收益率将进一步攀升.

指标10年期公债 价格上升10/32,收益率从周四尾盘的1.9%下跌至1.864%.

10年期公债收益率低于上周五高位1.98%,高于去年底的大约1.70%.

分析师表示,在市场认为美国政界人士就预算问题得到较广泛解决方案前,投资人对建仓持谨慎态度.

美国政策制定者就如何降低美国联邦支出,减低赤字及上调美国举债上限争论不休.这些讨论几乎肯定将甚嚣尘上,在2011年8月进行的一轮举债上限讨论尤为激烈,导致标准普尔将美国AAA信贷评等下调.

反过来,政治上的针锋相对正点燃避险的公债需求,压低公债收益率,尽管一些投资人认为公债收益率趋势仍然上升.

"整体而言,确实感觉到收益率将可能进一步上升,"Keefe, Bruyette and Woods公债部主管James Newman.但他也出,"大家都记得举债上限问题尚未解决."

投资人将密切关注美联储主席贝南克周一在密西根大学的演说,寻找美联储最新一轮购债计划将推行多久的进一步线索.

"贝南克的讲括将离不开他预早准备的演说内容,所以我不认为贝南克会利用这次演说作为表达美联储改变政策的工具,"法国巴黎银行美国经济学家Yelena Shulyatyeva说.

美联储周五买入55.6亿美元2017-2018年到期公债,作为美联储最新量化宽松计划的一部份,且美联储计划在下周每一个交易日买都入公债.

公债在周五早盘上涨,此前中国公布消费者通胀年率加速上升,缩小了中国进一步放宽货币政策的空间,为股市带来压力,且支持诸如美债等避险投资工具.(完)

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