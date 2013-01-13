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亚洲 | 2013年 1月 13日 星期日 15:53 BJT

全球航运: 波罗的海干散货运价指数连涨七日,受巴拿马型船舶需求支撑

路透1月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第七个交易日上涨,因巴拿马型船舶运费受大西洋航运需求支撑继续上涨.

波罗的海乾散货运价指数上涨9点或逾1%,至760点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,本周累计上涨约6.3%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨2.39%,至772点.日均获利上升145美元至6,123美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

RS Platou Markets在报告中称,巴拿马型船舶需求一直受到谷物贸易商的需求推动,这些贸易商为即将到来的南美谷物季准备好船只.

船舶经纪公司BRS在报告中称,"新年以来大西洋的(巴拿马型船舶)询价很多."

波罗的海海岬型船运价指数 持平于1,367点.日均获利增加90美元至6,213美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

超灵便型船舶日均获利上升18美元至7,791美元.灵便型船舶日均获利亦升81美元,至6,667美元.(完) (编译 白云; 审校 隋芬)

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