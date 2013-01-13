《美股一周展望》 市场焦点转向金融企业财报

路透纽约1月11日 - 关注国会和政府长达一个多月以后,华尔街现在可以把目光转回自己最了解的地方：华尔街.

随着刚打消财政悬崖忧虑的散户投资者开始重新入市,财报季第一个完整交易周唱主角的是金融业--大型投行和商业银行.

新年股市已经上涨,1月2日华府初步解决财政悬崖问题后,股市应声上扬.标准普尔500指数周五连续第二周收高,较周四触及的五年收盘高位只略微低一点.

包括高盛 和摩根大通 在内的一系列金融企业周三将公布业绩.美国银行 和花旗集团 将在周四发布财报.

"这些银行对美国经济,消费者的消费能力和需求状况都有心得体会,"保德信金融的市场策略师Quincy Krosby说."我们想知道的是需求状况.来自小企业主和消费者的需求状况."

**业绩和经济预期**

美国企业财报季第一周出炉的业绩略微优于投资者预期,但大家的期望值本来就低,公布业绩的公司数量也只有寥寥几家.

据汤森路透I/B/E/S,标普500企业第四季获利和营收预计均将增长1.9%.

只有少数几家大企业公布了业绩,其中周五公布季度获利创纪录新高的富国银行 是首家发布财报的银行.然而,该行第四季发放的抵押贷款少于前季,周五其股价收低0.8%.

KBW银行股指数 较去年6月触及的低点已上涨约30%,过去八个月间有六个月的月线收高.

英特尔 和通用电气(奇异,GE) 将先后在周四和周五公布业绩.

**房屋市场和制造业数据**

下周还将迎来一系列美国经济数据.

周二有零售销售和纽约联储制造业指数,周三有消费者物价指数(CPI).

投资者还将重点关注周四出炉的房屋开工和费城联储制造业活动指数.汤森路透/密西根大学消费者信心指数则将在周五公布.

富国资本管理公司首席投资官Jim Paulsen称,他预计房屋市场数据将继续攀升.

"如果房屋数据良好,不会让人觉得意外,如果数据不好,则会很受关注,"他说."我认为市场的根本驱动力来自经济数据.它们一直起着催化作用."

**政治忧虑**

1月2日之前数周,推动市场的是围绕财政悬崖磋商的忧虑情绪,但对举债上限争论的担忧还未得到投资者同样密切的关注.

财政悬崖协议很可能是股市流入资金反弹的原因之一.据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper),1月9日当周流入美国股票共同基金的资金增加75.3亿美元,为2001年5月以来最大的单周资金流入规模.

市场不大可能受举债上限的消息左右,除非主要议员暗示他们将在争论中采取出人意料的立场.

华府就避开财政悬崖达成协议,接下来便是另一场有关债务的争论,未来几个月,这场债务争论将和支出争论同时上演.不过这种险境已经不让人觉得陌生.

"当争论升温时,市场将因之转好,"保德信金融的Krosby说.

衡量交易商恐慌情绪的芝加哥期货交易所(CBOT)波动率指数 本月迄今已跌逾25%,近期曾触及2007年6月以来最低位.

"市场不会反复对同一消息作出反应.要有比财政悬崖更惊心动魄的消息才行."Krosby说."市场的前提假设一直是他们最终会达成协议的."(完)