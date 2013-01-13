全球汇市： 1月8日止当周投机客减持美元净空仓--CFTC

路透纽约1月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位.

1月8日止当周,投机客持有的美元净空头仓位降至69.6亿美元,前一周为94.3亿美元.

日圆空仓连续第四周减少,降至74,096口,去年12月中旬曾升至逾五年高位.

日圆近几周持续承压,因市场预期日本新政府为抗击通缩,将采取措施削弱日圆币值,但部分投资者认为日圆跌势有些过度.

投机客还反转对欧元的看多押注,1月8日止当周持有8,035口欧元净空仓.据路透数据,之前一周投机客于2011年8月以来首次做多欧元兑美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 32,129 30,432

空头仓位 106,225 110,949

净仓位 -74,096 -80,517

欧元(125,000欧元为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 66,329 81,932

空头仓位 74,364 76,806

净仓位 -8,035 5,126

英镑(62,500英镑为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 60,523 69,146

空头仓位 34,574 32,838

净仓位 25,949 36,308

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 19,604 23,800

空头仓位 9,343 12,169

净仓位 10,261 11,631

加元(100,000加元为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 70,435 73,678

空头仓位 6,430 7,752

净仓位 64,005 65,926

澳元(100,000澳元为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 122,343 117,354

空头仓位 42,028 37,832

净仓位 80,315 79,522

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月8日当周 12月31日当周

多头仓位 26,635 25,832

空头仓位 7,415 8,750

净仓位 19,220 17,082(完)

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