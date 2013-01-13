纽约期市: 期棉价格上涨,因美国农业部下调库存预估

路透纽约1月11日 - 期棉价格周五上涨,此前美国农业部削减了对美国棉花产量以及2012/13年度美国棉花期末库存的预估,因德州地区的干旱天气导致产出下降.

在农业部同时上调对2012/13年美国棉花出口预估之际,上述减产与库存预估帮助抵消了对全球供应过剩日益扩大的担忧.

农业部的月度作物报告亦预测中国棉花库存进一步增多,市场为中国开始拍卖其4,000万包棉花(每包重480磅)库存中的一部分做好了准备.

洲际交易所(ICE)期棉主力3月合约 结算价上涨0.42美分,或0.55%,报磅75.62美分.

合约起初一度跌至一周低点74.4美分,因农业部报告上调了全球棉花期末库存至约8,200万包的纪录高位,因为中国产量大于预期.中国是全球最大的棉花生产国与消费国.

这加剧了对需求平淡而产出增长的担忧.由于中国棉花期末库存预估已增加300万包,而有迹象显示中国还在继续通过战略储备吸收全球过剩供应,令投资者提高警惕.

但也有人将此视为市场利好讯号,指出这些库存目前占到了全球过剩供应的一半,且并未进入市场.

美国库存数据亦给投资者带来宽慰.数据显示由于出口增多且德州大量作物被放弃,美国期末库存预估被大幅调降,农业部现预计年末美国棉花库存将为480万包,去年12月的预估是540万包.(完)

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