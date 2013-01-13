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市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,148,434口) 345,549 124,689 162,589 504,231 655,252 1012369 942,530 136,065 205,904 较1月1日变动(未平仓合约:增加20,251口) 4,702 18,688 1,396 7,196 -785 13,294 19,299 6,957 952 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 10.9 14.2 43.9 57.1 88.2 82.1 11.8 17.9 各类交易商数量(总计为701家)

166 139 176 224 323 477 570(完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

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