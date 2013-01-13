CFTC报告: CBOT玉米期货1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,148,434口) 345,549 124,689 162,589 504,231 655,252 1012369 942,530 136,065 205,904 较1月1日变动(未平仓合约:增加20,251口) 4,702 18,688 1,396 7,196 -785 13,294 19,299 6,957 952 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.1 10.9 14.2 43.9 57.1 88.2 82.1 11.8 17.9 各类交易商数量(总计为701家)
166 139 176 224 323 477 570(完)
(整理 隋芬; 审校 白云)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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