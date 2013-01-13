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市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:37 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,477,695口) 347,860 133,082 477,557 574,621 793,007 1400038 1403646 77,657 74,049

较1月1日变动(未平仓合约:增加4,350口)

10,908 -5,792 -3,226 -10,188 8,505 -2,506 -513 6,856 4,863

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.5 9.0 32.3 38.9 53.7 94.7 95.0 5.3 5.0

各类交易商数量(总计为318家)

116 78 143 84 96 278 261 (完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

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