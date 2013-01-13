CFTC报告: NYMEX原油期货1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,477,695口) 347,860 133,082 477,557 574,621 793,007 1400038 1403646 77,657 74,049
较1月1日变动(未平仓合约:增加4,350口)
10,908 -5,792 -3,226 -10,188 8,505 -2,506 -513 6,856 4,863
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.5 9.0 32.3 38.9 53.7 94.7 95.0 5.3 5.0
各类交易商数量(总计为318家)
116 78 143 84 96 278 261 (完)
(整理 隋芬; 审校 白云)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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