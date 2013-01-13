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市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:35 BJT

CFTC报告: ICE棉花期货1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(170,768口) 65,711 28,609 14,707 73,491 116,095 153,909 159,411 16,859 11,357 较1月1日变动(未平仓合约:减少439口) -2,620 -432 472 292 -778 -1,856 -738 1,417 299 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.5 16.8 8.6 43.0 68.0 90.1 93.3 9.9 6.7 各类交易商数量(总计为263家)

107 67 62 55 60 194 164 (完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

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