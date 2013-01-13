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市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(539,444口) 157,182 76,302 80,971 247,036 323,035 485,189 480,308 54,255 59,136 较1月1日变动(未平仓合约:减少6,831口)

-15,861 12,487 7,397 3,188 -29,264 -5,276 -9,380 -1,555 2,549

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 14.1 15.0 45.8 59.9 89.9 89.0 10.1 11.0 各类交易商数量(总计为443家)

141 129 145 112 135 332 348 (完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

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