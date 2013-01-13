版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:39 BJT

CFTC报告: COMEX期铜1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年1月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,245口)

47,014 34,638 17,553 73,141 89,080 137,708 141,271 18,537 14,974 较1月1日变动(未平仓合约:增加9,697口)

1,528 -1,517 2,135 1,981 7,782 5,644 8,400 4,053 1,297 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 22.2 11.2 46.8 57.0 88.1 90.4 11.9 9.6 各类交易商数量(总计为196家)

64 65 38 43 45 133 127 (完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐