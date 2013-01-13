CFTC报告: COMEX期铜1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透1月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年1月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(156,245口)
47,014 34,638 17,553 73,141 89,080 137,708 141,271 18,537 14,974 较1月1日变动(未平仓合约:增加9,697口)
1,528 -1,517 2,135 1,981 7,782 5,644 8,400 4,053 1,297 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.1 22.2 11.2 46.8 57.0 88.1 90.4 11.9 9.6 各类交易商数量(总计为196家)
64 65 38 43 45 133 127 (完)
(整理 隋芬; 审校 白云)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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