CFTC报告: COMEX期金1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪

路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。