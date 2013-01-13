CFTC报告: COMEX期金1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透1月11日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(441,304口)
193,869 51,061 34,559 152,103 330,575 380,531 416,195 60,773 25,109 较1月1日变动(未平仓合约:增加13,313口)
-4,791 920 12,906 8,893 -1,294 17,008 12,532 -3,695 781 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.9 11.6 7.8 34.5 74.9 86.2 94.3 13.8 5.7 各类交易商数量(总计为336家)
188 73 74 58 44 282 161 (完)
(整理 隋芬; 审校 白云)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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