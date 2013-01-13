版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 13日 星期日 14:40 BJT

CFTC报告: COMEX期金1月8日持仓报告(表)

路透1月11日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(441,304口)

193,869 51,061 34,559 152,103 330,575 380,531 416,195 60,773 25,109 较1月1日变动(未平仓合约:增加13,313口)

-4,791 920 12,906 8,893 -1,294 17,008 12,532 -3,695 781 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.9 11.6 7.8 34.5 74.9 86.2 94.3 13.8 5.7 各类交易商数量(总计为336家)

188 73 74 58 44 282 161 (完)

(整理 隋芬; 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐