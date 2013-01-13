《综述》美国11月进口劲升预示第四季GDP增长疲软,但消费者支出或在改善

* 美国贸易逆差11月扩大至487亿美元

* 美国12月进口物价较前月下滑0.1%

路透华盛顿1月11日 - 由于进口飙升,美国贸易逆差在11月意外扩大,预示美国2012年第四季经济增长或表现为大幅放缓.

不过,贸易逆差扩大是受消费品进口增长推动,若这次进口增长并非飓风桑迪后出现的一次性反弹,那它或许是家庭支出的一个积极讯号.

美国商务部周五公布,美国11月贸易逆差较前月扩大16%至487亿美元.

分析师原预期逆差会缩窄至413亿美元,这份报告促使一些分析师降低对美国第四季经济增长的预估.

"这对第四季GDP增长来说不是好消息."纽约Rockwell Global Capital的分析师Peter Cardillo表示.

摩根大通将美国第四季GDP增长年率预估从1.5%降至0.8%.第三季美国GDP增长率为3.1%,高于趋势水准.

美国11月贸易逆差为2012年4月以来最阔.11月进口飙升3.8%,为八个月来最大增幅.

消费品进口额增长46亿美元,但石化产品进口减少8.7亿美元.

这可能预示着消费者需求好转.消费是美国经济的主要推动力.

巴克莱分析师Peter Newland表示,消费品进口强劲也许是暂时性的.去年10月底的飓风造成美国一些港口关闭,影响了10月的进出口.

还有一个风险也无法排除,即假如采购经理们误解了消费者需求趋势,进口产品也许会滞留在企业库房里.

贸易数据公布后,美国股指期货低开,同时美元兑欧元走软.

不过,美国11月对中国的贸易逆差较前月缩小了1.7%.

美国11月从欧盟的进口劲升4.1%,自德国的进口增加6.4%.

总体而言,美国11月经季节调整的出口增长1%.对欧盟出口下降1.3%,抑制了美国11月出口的整体增幅.欧盟仍在继续对战主权债危机,危机已导致其数个成员国陷入衰退.

**进口物价下滑**

另一份报告显示,美国12月进出口物价均下滑,显露全球经济寒意.这损及美国出口企业,但给受到高燃料价格困扰的美国车主带来喘息机会.

劳工部称12月进口物价较前月下滑0.1%,符合路透调查预估.

燃料与非燃料的进口价格均下降0.1%.

这表明通胀环境温和,应能允许美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持超宽松货币政策,帮助经济恢复活力.

12月进口物价较上年同期则下滑1.5%,燃料进口价格跌6.4%,非燃料价格小涨0.1%.

12月美国出口物价亦较前月下滑,受非农业品出口价格下跌0.2%拖累.资本品与消费品的出口价格也下跌.

随着全球经济受到欧债危机冲击,向全球出售产品的美国制造企业的定价能力似乎正在减弱.(完)