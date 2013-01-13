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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
                                                                
 公司名         股票代码        收盘价     涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                
 中国
 新浪                           54.97      +0.75     +1.38      3432359
 搜狐                           48.22      +0.28     +0.57      695822
 网易                           44.59      +1.35     +0.79      968660
 百度                           112.97     +2.41     +2.18      8491224
 亚信科技                       10.92      +0.09     +0.83      114399
                                                                
 台湾
 台湾积体电路                   18.15      -0.03     -0.17      1267455
 联电                           2.07       +0.02     +0.98      151992
 日月光                         4.38       -0.08     -1.79      49675
 硅品精密                       5.27       -0.10     -1.86      340332
 和信超媒体                     1.03       +0.02     +1.98      10526
 友达                           4.22       -0.10     -2.31      507542
 中华电信                       32.67      -0.19     -0.58      34622
 台湾国际航电                   39.60      +0.21     +0.53      1043620
                                                                
 香港
 中国移动                       58.19      -0.56     -0.95      147092
 中国联通                       16.99      -0.41     -2.36      294418
 中国电信                       55.62      -0.76     -1.35      36790
 中芯国际                       3.06       -0.17     -5.26      84601
 电讯盈科                       4.30       -0.05     -1.15      16462
    
  (完)

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