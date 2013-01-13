《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月11日

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 54.97 +0.75 +1.38 3432359 搜狐 48.22 +0.28 +0.57 695822 网易 44.59 +1.35 +0.79 968660 百度 112.97 +2.41 +2.18 8491224 亚信科技 10.92 +0.09 +0.83 114399 台湾 台湾积体电路 18.15 -0.03 -0.17 1267455 联电 2.07 +0.02 +0.98 151992 日月光 4.38 -0.08 -1.79 49675 硅品精密 5.27 -0.10 -1.86 340332 和信超媒体 1.03 +0.02 +1.98 10526 友达 4.22 -0.10 -2.31 507542 中华电信 32.67 -0.19 -0.58 34622 台湾国际航电 39.60 +0.21 +0.53 1043620 香港 中国移动 58.19 -0.56 -0.95 147092 中国联通 16.99 -0.41 -2.36 294418 中国电信 55.62 -0.76 -1.35 36790 中芯国际 3.06 -0.17 -5.26 84601 电讯盈科 4.30 -0.05 -1.15 16462 (完)
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有