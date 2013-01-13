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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 06:42 BJT

****澳新经济指标预测--1月14日-1月21日****

路透1月11日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    *  1月14日当周 

    
 1月13日（日）
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                       12月          --      -0.1%
     
 1月14日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              12月          --      -4.6%
                网络招聘广告(较前月)                             --      -2.8%
                                                                     
 0030     澳洲房屋融资                             11月      +0.3％      +0.1%
             投资房屋融资                                        --      +5.5%
 2100     新西兰NZIER企业信心指数                第四季          --       8.0%
 2145     新西兰食品价格指数                     12月            --      -0.8%
  
 1月15日（二）
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲消费者信心指数                       1月          --      -4.1%
        
 1月16日（三）
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 0030      澳洲新车销售                            12月          --         --
 0200      外资持有新西兰公债比重                  12月          --      61.1%
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲就业人数(万人)                       12月        持平   增加1.39
             全职就业人数(万人)                                  --   减少0.42
                                                                     
             就业参与率                                      65.1％      65.1%
             失业率                                           5.4％       5.2%
 2145     新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季       第四季      +0.1％      +0.3%
          )                                                          
                            (较上年同期)                     +1.2％      +0.8%
 
    1月18日(五)
    暂无重要经济指标公布.

    *  1月21日当周 

    1月21日(一)
    暂无重要经济指标公布.

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