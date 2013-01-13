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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 06:49 BJT

全球外汇市场1月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

日本公共假期

-- - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话

0030 - 澳洲12月ANZ报纸与网络招聘广告

0030 - 澳洲11月房屋融资与投资房屋融资

0120 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯参加亚洲金融论坛的"全球金融中的亚洲声音"小组讨论.

0700 - 德国12月趸售(批发)物价指数

0900 - 意大利11月工业生产

1000 - 欧元区11月工业生产

1655 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话

1740 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就经济前景发表讲话

2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就货币政策、全球金融危机后的经济复苏与美国经济面临的长期挑战发表讲话.

2145 - 新西兰12月食品价格指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 徐文焰; 审校 于春红)

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