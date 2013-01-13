全球外汇市场1月14日主要消息

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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日本公共假期
-- - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话
0030 - 澳洲12月ANZ报纸与网络招聘广告
0030 - 澳洲11月房屋融资与投资房屋融资
0120 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯参加亚洲金融论坛的"全球金融中的亚洲声音"小组讨论.
0700 - 德国12月趸售(批发)物价指数
0900 - 意大利11月工业生产
1000 - 欧元区11月工业生产
1655 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话
1740 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就经济前景发表讲话
2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就货币政策、全球金融危机后的经济复苏与美国经济面临的长期挑战发表讲话.
2145 - 新西兰12月食品价格指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)
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(编译 徐文焰; 审校 于春红)
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有