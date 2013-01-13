全球外汇市场1月14日主要消息

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，机构自营结汇冲抵部分客盘购汇影响

* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有