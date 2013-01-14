欧洲经济指标预测--1月14日-1月21日****

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透1月14日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国趸售物价(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- +3.2% 0900 意大利工业生产(较前月) 11月 持平 -1.1% (较上年同期) -5.2% -6.2% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.1% -1.4% (较上年同期) -3.2% -3.6% 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 12月 负8 负9 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +2.1% +2.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前 +1.0% +1.0% 月) (较上年同期) +2.1% +2.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至11月 -- 赤字946 0800 德国2012年国内生产总值(GDP) 12个月 +0.8% +3.0% 0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.4% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0930 英国CPI(较前月) 12月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.7% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 12月 +0.5% 持平 (较上年同期) +3.0% +3.0% 英国核心PPI产出物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.4% 英国PPI投入物价(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.3% -0.3% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +2.4% +2.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差100亿 顺差102亿 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- +2.7% 0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 11月 -- 顺差9.81 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差24.52 1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.3% -0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +1.2% 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月 11月 -- 持平 ) (未经季节调整,较上年同期) -- -0.1% 意大利工业销售(经季节调整,较前月 -- -0.2% ) (经工作日调整,较上年同期) -- -4.7% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.1% +0.9% * 1月21日当周 1月21日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国PPI(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0851 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -1.1% (完)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。