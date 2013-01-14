《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透香港1月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7518港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 上周五收高17.21点或0.13%,报13,488.43点.投资人在下周大量企业季报发 布之前暂作观望. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 210.340 -1.90 42973 16.305 0.52 中国铝业 12.820 -3.46 83290 3.975 0.64 中国移动 58.190 -0.95 147092 90.215 0.41 中国人寿 50.000 -2.57 82232 25.839 -0.62 中石油 141.060 -0.87 18138 10.935 0.50 中石化 119.150 -0.05 10651 9.236 0.29 汇丰控股 54.610 0.28 268292 84.665 0.97 中电信 55.620 -1.35 36790 4.312 -0.20 中国联通 16.990 -2.36 294418 13.170 1.15 兖州煤业 18.000 -2.54 82572 13.953 0.67 华能国际 36.140 -2.61 28522 7.004 0.05 南方航空 28.110 -1.26 5894 4.358 -0.27 东方航空 22.430 -1.54 1933 1.739 -49.89 中芯国际 3.060 -5.26 84601 0.474 -2.18(完 ) (整理 李珊珊)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。