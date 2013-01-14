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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:02 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月14日

路透香港1月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7518港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      上周五收高17.21点或0.13%,报13,488.43点.投资人在下周大量企业季报发
 布之前暂作观望.
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       210.340   -1.90      42973            16.305       0.52
 中国铝业                      12.820   -3.46      83290             3.975       0.64
 中国移动                      58.190   -0.95     147092            90.215       0.41
 中国人寿                      50.000   -2.57      82232            25.839      -0.62
 中石油                       141.060   -0.87      18138            10.935       0.50
 中石化                       119.150   -0.05      10651             9.236       0.29
 汇丰控股                      54.610    0.28     268292            84.665       0.97
 中电信                        55.620   -1.35      36790             4.312      -0.20
 中国联通                      16.990   -2.36     294418            13.170       1.15
 兖州煤业                      18.000   -2.54      82572            13.953       0.67
 华能国际                      36.140   -2.61      28522             7.004       0.05
 南方航空                      28.110   -1.26       5894             4.358      -0.27
 东方航空                      22.430   -1.54       1933             1.739     -49.89
 中芯国际                       3.060   -5.26      84601             0.474      -2.18(完
 )
 
 (整理 李珊珊)
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