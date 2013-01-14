金砖国家:1月11日股汇市收盘纵览

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透1月14日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收低0.37%,报1,073.04点.
中国股市:沪综指收挫1.8%,并创近四个月最大单日跌幅.分析师指出,经过近日的连续上涨,大盘在技术上本身存在调整需要,而今日公布的物价涨幅略高,引发一些获利盘提早出局,前期领涨的金融地产板块跌幅居前.沪综指 收报2,242.997点,跌40.661点或1.78%,此前最大单日跌幅为去年9月20日的2.08%;本周累计下跌1.5%,终结此前五周连续上涨势头.上海A股今日成交额为1,011亿元人民币,上日为978亿元.
香港股市:由升转跌,中国公布通胀数据高于预估,引发近日涨多个股的获利了结卖压,中止港股周线连二涨的升势.恒生指数 今日收低0.4%,周线下跌0.3%,报23,264.1点.恒生国企指数 下跌0.7%,周线下跌0.8%.
中国汇市:人民币兑美元即期 周五收创历史新高,全周累计升值近0.23%.今日中间价高开81个点子,跟随隔夜欧元大幅上涨势头,以及中国12月物价回升,皆助汇价高升.境内美元人民币一年期掉期 升水报970点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3131元.
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印度股市:下跌,因为在关键的通胀报告公布前,市场持谨慎情绪,该报告将帮助决定利率前景,损及State Bank of India等银行类股,而且引发对印度石油天然气公司(ONGC)等近来表现优于大盘的股票的获利了结.然而,印度第二大软件出口商Infosys 窜涨16.8%,在交投较为活跃的National Stock Exchange上录得其有史以来最大的单日百分比涨幅,此前该公司公布了强于预期的获利,而且上调了年度营收预估.指标BSE指数 微涨0.09%,报19,663.64点.本周该指数收低0.6%,为三周来首个周度跌幅.
印度汇市:印度卢比下跌,因为工厂产出萎缩,而且出口连续第八个月下滑,尽管有资本持续流入,但卢比仍易因经济疲弱而受到冲击.卢比兑美元 收报54.755/765,结束三日连涨之势,周四收报54.56/57.
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俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,571.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.19%至831.03点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.41%至30.3145;卢布兑欧元 下跌1.1%,报40.4600.
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巴西股市:拉美股市涨跌不一,投资者准备迎接财报季;巴西股市收跌,此前中国公布的数据显示,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,高于路透调查中值,且为5月以来最高水准.铁矿石矿业公司巴西淡水河谷 收低2.56%,是导致Bovespa指数录得跌幅的最主要的因素.中国是淡水河谷最大的客户.钢铁制造商Companhia Siderurgica Nacional SA 下滑0.71%.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.29%,收报61,497.43点.
巴西汇市:拉美货币走疲,因为投资者担忧,该地区商品出口的主要对象国-中国囿于通胀升温而刺激经济的空间有限.但跌幅受限,因为许多分析师仍看好拉美货币,要么是因为市场预计拉美国家经济表现将稳健,就像墨西哥的情况,要么是因为对通胀的忧虑,就像巴西的情况.巴西雷亚尔兑美元<BRL= BRBY>下跌0.3%,报2.035,自1月1日以来仍累计上涨0.25%.因为巴西通胀率仍处于政府目标区间中部的上方,所以投资者押注巴西央行将维持雷亚尔兑美元在强于2.05的水准,以避免推高物价.
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南非股市:小幅收低,受必和必拓 和Impala Platinum 等矿业权重股疲势拖累,但仍距离近期触及的纪录高位不远.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微幅收跌0.06%,报35,792.52点.综合指数 微跌0.05%,报40,281.14点.这两项指数均距离上交易日所及的盘中纪录高位不远.
南非汇市:南非兰特兑美元下滑,录得一个月来的最差周度表现,此前信用评级机构惠誉下调该国信用评级,加剧了投资者持有风险较高兰特的紧张情绪.日内追捧欧元的投资者推动兰特兑欧元下跌2%.兰特兑美元 下午交易尾段跌穿一个月交投区间,至一个月低位8.7446,在路透追踪的一篮子新兴市场货币中,兰特兑美元成为跌幅最大的货币对. (完) (编译 兰秀娟; 审校 于春红)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。