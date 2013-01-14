金砖国家:1月11日股汇市收盘纵览

路透1月14日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.37%,报1,073.04点.

中国股市:沪综指收挫1.8%,并创近四个月最大单日跌幅.分析师指出,经过近日的连续上涨,大盘在技术上本身存在调整需要,而今日公布的物价涨幅略高,引发一些获利盘提早出局,前期领涨的金融地产板块跌幅居前.沪综指 收报2,242.997点,跌40.661点或1.78%,此前最大单日跌幅为去年9月20日的2.08%;本周累计下跌1.5%,终结此前五周连续上涨势头.上海A股今日成交额为1,011亿元人民币,上日为978亿元.

香港股市:由升转跌,中国公布通胀数据高于预估,引发近日涨多个股的获利了结卖压,中止港股周线连二涨的升势.恒生指数 今日收低0.4%,周线下跌0.3%,报23,264.1点.恒生国企指数 下跌0.7%,周线下跌0.8%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周五收创历史新高,全周累计升值近0.23%.今日中间价高开81个点子,跟随隔夜欧元大幅上涨势头,以及中国12月物价回升,皆助汇价高升.境内美元人民币一年期掉期 升水报970点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3131元.

========================================================================================

印度股市:下跌,因为在关键的通胀报告公布前,市场持谨慎情绪,该报告将帮助决定利率前景,损及State Bank of India等银行类股,而且引发对印度石油天然气公司(ONGC)等近来表现优于大盘的股票的获利了结.然而,印度第二大软件出口商Infosys 窜涨16.8%,在交投较为活跃的National Stock Exchange上录得其有史以来最大的单日百分比涨幅,此前该公司公布了强于预期的获利,而且上调了年度营收预估.指标BSE指数 微涨0.09%,报19,663.64点.本周该指数收低0.6%,为三周来首个周度跌幅.

印度汇市:印度卢比下跌,因为工厂产出萎缩,而且出口连续第八个月下滑,尽管有资本持续流入,但卢比仍易因经济疲弱而受到冲击.卢比兑美元 收报54.755/765,结束三日连涨之势,周四收报54.56/57.

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,571.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.19%至831.03点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.41%至30.3145;卢布兑欧元 下跌1.1%,报40.4600.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市涨跌不一,投资者准备迎接财报季;巴西股市收跌,此前中国公布的数据显示,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,高于路透调查中值,且为5月以来最高水准.铁矿石矿业公司巴西淡水河谷 收低2.56%,是导致Bovespa指数录得跌幅的最主要的因素.中国是淡水河谷最大的客户.钢铁制造商Companhia Siderurgica Nacional SA 下滑0.71%.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.29%,收报61,497.43点.

巴西汇市:拉美货币走疲,因为投资者担忧,该地区商品出口的主要对象国-中国囿于通胀升温而刺激经济的空间有限.但跌幅受限,因为许多分析师仍看好拉美货币,要么是因为市场预计拉美国家经济表现将稳健,就像墨西哥的情况,要么是因为对通胀的忧虑,就像巴西的情况.巴西雷亚尔兑美元<BRL= BRBY>下跌0.3%,报2.035,自1月1日以来仍累计上涨0.25%.因为巴西通胀率仍处于政府目标区间中部的上方,所以投资者押注巴西央行将维持雷亚尔兑美元在强于2.05的水准,以避免推高物价.

========================================================================================

南非股市:小幅收低,受必和必拓 和Impala Platinum 等矿业权重股疲势拖累,但仍距离近期触及的纪录高位不远.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微幅收跌0.06%,报35,792.52点.综合指数 微跌0.05%,报40,281.14点.这两项指数均距离上交易日所及的盘中纪录高位不远.