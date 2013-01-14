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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:25 BJT

中股业绩: 中国船舶预计去年净利大降95%-100%,因造船行业低迷

路透上海1月14日 - 中国大型造船企业--中国船舶工业股份有限公司 周六发布业绩预告,由于造船行业整体持续低迷,预计2012年公司净利润同比大降95%-100%.

刊登在上海证券交易所的公告指出,因行业低迷,公司经营受到较大影响,公司2012年在建船舶及相关产品价格与上年相比大幅下降.

中国船舶2011年实现净利润22.52亿元人民币,每股收益2.12元.

中国船舶上周五收报23.32元,近一个月累计上涨16.66%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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