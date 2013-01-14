《中国报摘》--中国证券报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姚刚表示,证监会正在研究针对发行阶段违法违规行为稽查提前介入执法体制,对发行人欺诈上市、恶意隐瞒,以及中介机构合谋造假、虚假陈述、重大遗漏等违规行为"零容忍".
* 其他:
--分析人士表示,去年第四季度国内生产总值(GDP)同比增速将实现连续六个季度回落之后的首次回升,预计回升至7.9%左右;预计2012年全年经济增速为7.8%左右.
--证监会数据显示,上周主板福建安溪铁观音集团、浙江华正新材料、山东海力化工三家首次公开发行(IPO)排队企业被终止审查,加上创业板中的大连路明发光科技,以及此前遵义钛业等,证监会开展IPO排队企业财务专项检查以来,已有七家公司被终止审查.
--中国船舶 公告,经初步测算,预计2012年实现净利润与上年同期相比将减少95%到100%.2011年该公司实现净利为22.52亿元人民币.
--保利地产 发布2012年度业绩快报,去年实现营业总收入689亿元,同比增长46.48%;实现净利润84.05亿元,同比增长28.69%.
--网盛生意宝 旗下大宗商品数据平台--生意社发布报告称,2012年大宗商品平均跌幅为1.82%.业内人士预计,大宗商品牛市或将终结.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。