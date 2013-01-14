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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:22 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月14日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚表示,证监会正在研究针对发行阶段违法违规行为稽查提前介入执法体制,对发行人欺诈上市、恶意隐瞒,以及中介机构合谋造假、虚假陈述、重大遗漏等违规行为"零容忍".

* 其他:

--分析人士表示,去年第四季度国内生产总值(GDP)同比增速将实现连续六个季度回落之后的首次回升,预计回升至7.9%左右;预计2012年全年经济增速为7.8%左右.

--证监会数据显示,上周主板福建安溪铁观音集团、浙江华正新材料、山东海力化工三家首次公开发行(IPO)排队企业被终止审查,加上创业板中的大连路明发光科技,以及此前遵义钛业等,证监会开展IPO排队企业财务专项检查以来,已有七家公司被终止审查.

--中国船舶 公告,经初步测算,预计2012年实现净利润与上年同期相比将减少95%到100%.2011年该公司实现净利为22.52亿元人民币.

--保利地产 发布2012年度业绩快报,去年实现营业总收入689亿元,同比增长46.48%;实现净利润84.05亿元,同比增长28.69%.

--网盛生意宝 旗下大宗商品数据平台--生意社发布报告称,2012年大宗商品平均跌幅为1.82%.业内人士预计,大宗商品牛市或将终结.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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