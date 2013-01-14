欧洲个股: 瑞士信贷将2012年奖金池缩减20%--报载

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透苏黎世1月14日 - 瑞士报纸Der Sonntag周日报导,瑞士信贷 将把2012年奖金池缩减20%,至约23亿瑞郎(25.2亿美元),为该行连续第四年减少奖金.
该报援引未具名消息人士报导,瑞信向投资银行部门2万名员工总计发放超过10亿瑞郎奖金,私人银行业务的1.4万名员工将获得约4-5亿瑞郎奖金.
瑞信发言人拒绝对此置评.
2011年瑞信发放的奖金额为30亿瑞郎,2010年为50亿瑞郎.Der Sonntag称,今年瑞信的奖金池有可能再缩减20%至18亿瑞郎.
与其它受市况不佳冲击的全球投行一样,瑞信正在裁员,该行寻求在2015年之前将成本削减40亿瑞郎.(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。