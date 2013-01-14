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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:42 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月14日

* 头版头条:

--日本内阁会议通过首相安倍晋三提出的"20兆日圆(折合台币6兆(万亿)台币经济刺激方案",包括第1期将投入10兆(万亿)3,000亿台币的日圆于地震灾后重建和防灾,对此台湾钢铁业龙头中钢 、盛余 等业者表示,此举预期可望带动国际钢价上扬,台湾厂商可间接受惠.

* 其他:

--中移动 总裁李跃周三访台,据了解,李跃此行将拜会台积电 董事长张忠谋、鸿海 董事长郭台铭、联发科 董事长蔡明介,以及宏达电 董事长王雪红等台厂科技大老,寻求支持中移动今年推动TD-LTE(4G)与TD-SCDMA(3G)双模TD整合大计.

--立法院周三休会,明日将进行法案大清仓,立法院朝野获共识,2013年中央政府总预算案岁出部分将减列约340亿台币,岁出将由正成长转为负成长.

--根据金管会官员透露,目前正积极安排两岸金银会第三次首长会议、与金证会第一次首长会议,力求农历年前能成行,届时两岸金融业资金投资将成重要议题.银行业者目前期盼近一年未正式会面的金银会,能尽速举行,争取放宽国银申请大陆QFII的门槛、加速大陆分行与同城支行核准速度、进一步确定绿色通道与村镇银行等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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