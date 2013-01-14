《台湾报摘》--工商时报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 头版头条:
--日本内阁会议通过首相安倍晋三提出的"20兆日圆(折合台币6兆(万亿)台币经济刺激方案",包括第1期将投入10兆(万亿)3,000亿台币的日圆于地震灾后重建和防灾,对此台湾钢铁业龙头中钢 、盛余 等业者表示,此举预期可望带动国际钢价上扬,台湾厂商可间接受惠.
* 其他:
--中移动 总裁李跃周三访台,据了解,李跃此行将拜会台积电 董事长张忠谋、鸿海 董事长郭台铭、联发科 董事长蔡明介,以及宏达电 董事长王雪红等台厂科技大老,寻求支持中移动今年推动TD-LTE(4G)与TD-SCDMA(3G)双模TD整合大计.
--立法院周三休会,明日将进行法案大清仓,立法院朝野获共识,2013年中央政府总预算案岁出部分将减列约340亿台币,岁出将由正成长转为负成长.
--根据金管会官员透露,目前正积极安排两岸金银会第三次首长会议、与金证会第一次首长会议,力求农历年前能成行,届时两岸金融业资金投资将成重要议题.银行业者目前期盼近一年未正式会面的金银会,能尽速举行,争取放宽国银申请大陆QFII的门槛、加速大陆分行与同城支行核准速度、进一步确定绿色通道与村镇银行等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。