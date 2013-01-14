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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

**上海证券报**

--中国国家税务总局总会计师汪康表示,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度.

--国研中心发布报告预计,2013年中国经济增长仍将保持在8%左右.另外国研中心主任李伟表示,当下普遍存在产能过剩问题,如任其发展将会引起系统性风险甚至经济危机,对此必须警惕.

--中国人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞指出,今年广义货币供应量(M2)增速和社会融资规模或与2012年持平.同时,通货膨胀是中国宏观经济平稳健康运行的最大风险,控制通货膨胀,是下一步宏观经济平稳运行的前提.

**证券时报**

--银监会副主席王兆星日前表示,银行的高盈利可能只是阶段性的,而且从未来改革方向来看,可以说是不可持续.

--随着个人住房交易持续升温,更多银行加入房贷市场抢生意.年初多家外资行均推出了基准利率8.5折优惠,摆出一副与中资行争抢客户的架势,但申请门槛也相对较高.

--中国中铁 称,近期中标石家庄市城市轨道交通1号线一期工程土建及相关工程等项目,合同额合计297.6亿元人民币,约占其2011年营收的6.29%.

**第一财经日报**

--国家外汇管理局近日召开会议强调,2013年将加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换.(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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