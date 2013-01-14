《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
**上海证券报**
--中国国家税务总局总会计师汪康表示,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度.
--国研中心发布报告预计,2013年中国经济增长仍将保持在8%左右.另外国研中心主任李伟表示,当下普遍存在产能过剩问题,如任其发展将会引起系统性风险甚至经济危机,对此必须警惕.
--中国人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞指出,今年广义货币供应量(M2)增速和社会融资规模或与2012年持平.同时,通货膨胀是中国宏观经济平稳健康运行的最大风险,控制通货膨胀,是下一步宏观经济平稳运行的前提.
**证券时报**
--银监会副主席王兆星日前表示,银行的高盈利可能只是阶段性的,而且从未来改革方向来看,可以说是不可持续.
--随着个人住房交易持续升温,更多银行加入房贷市场抢生意.年初多家外资行均推出了基准利率8.5折优惠,摆出一副与中资行争抢客户的架势,但申请门槛也相对较高.
--中国中铁 称,近期中标石家庄市城市轨道交通1号线一期工程土建及相关工程等项目,合同额合计297.6亿元人民币,约占其2011年营收的6.29%.
**第一财经日报**
--国家外汇管理局近日召开会议强调,2013年将加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换.(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。