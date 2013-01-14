美国与加拿大经济指标预测--1月14日-1月21日****

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透1月14日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据. 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月12日当周 -- -4.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.8% (较上年同期) +1.4% +1.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 0.00 负8.10 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月12日当周 -- +2.1% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 -- 726.4 再融资指数 -- 3956.6 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.3% +0.5% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流出567 外资买入美国公债(亿美元) -- 158 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 产能利用率 78.5% 78.4% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 48 47 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工(万户) 12月 89.0 86.1 建筑许可(万户) 90.3 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 36.5 37.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.575 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 316 310.9 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 6.0 8.1 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大制造业销售(较上月) 11月 +1.0% -1.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 75.0 72.9 现况指数 88.0 87.0 预期指数 65.2 63.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月11日当周 -- 128.3 * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据.(完)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。