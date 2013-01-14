《台湾报摘》--经济日报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 头版头条:
--宏基 力推触控应用,董事长王振堂发动筹组"台湾触控产业联盟"力邀TPK宸鸿 、胜华 、联发科 、辉达（NVIDIA）、宏基、华硕 、宏达电 等国内外大厂加入,获经济部支持,工研院也将动员跨部门合作,串联产官研能量,巩固台湾触控产业实力,力抗南韩三星等势力崛起.
* 其他:
--去年台湾本地的整体银行股东权益报酬率(ROE)有机会超过10%,可望创历史新高,银行局长桂先农昨日表示,银行获利与ROE双创新高,代表银行真的有获利,但金管会仍希望银行多提备抵呆帐准备.
--券商公会已与金管会沟通,配合人民币业务开放,金管会将同步松绑证券商申请大陆合格境外机构投资者(QFII)与人民币境外投资者(RQFII),并开放券商复委托可投资大陆市场,让国人在台就可投资陆股,无须经由基金投资.
--全球经济转佳,再加上开源节流成效显着,两大石化龙头中油、台塑化 董事长林圣忠及陈宝郎昨日同声表示,今年景气看旺,营运一定成长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。