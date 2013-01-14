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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:40 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月14日

* 头版头条:

--宏基 力推触控应用,董事长王振堂发动筹组"台湾触控产业联盟"力邀TPK宸鸿 、胜华 、联发科 、辉达（NVIDIA）、宏基、华硕 、宏达电 等国内外大厂加入,获经济部支持,工研院也将动员跨部门合作,串联产官研能量,巩固台湾触控产业实力,力抗南韩三星等势力崛起.

* 其他:

--去年台湾本地的整体银行股东权益报酬率(ROE)有机会超过10%,可望创历史新高,银行局长桂先农昨日表示,银行获利与ROE双创新高,代表银行真的有获利,但金管会仍希望银行多提备抵呆帐准备.

--券商公会已与金管会沟通,配合人民币业务开放,金管会将同步松绑证券商申请大陆合格境外机构投资者(QFII)与人民币境外投资者(RQFII),并开放券商复委托可投资大陆市场,让国人在台就可投资陆股,无须经由基金投资.

--全球经济转佳,再加上开源节流成效显着,两大石化龙头中油、台塑化 董事长林圣忠及陈宝郎昨日同声表示,今年景气看旺,营运一定成长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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